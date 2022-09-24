Жители Херсона голосуют на референдуме за вхождение в состав России

В Херсонской области второй день идет голосование за вхождение региона в состав Российской Федерации. Люди активно приходят на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса.
Несмотря на опасность обстрелов и диверсий со стороны киевского режима, жители Херсона и других населенных пунктов Херсонской области активно приходят в участки, отведенные для голосования на референдуме.
«Дорогие мои земляки, призываю вас прийти на избирательные участки, отдать свой голос, голос за мир, порядок, стабильность и развитие. У нас выбор только один, и это выбор мирного пути. Херсон — это Россия», — призвал сограждан министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
Напомним, референдумы в Донбассе и освобожденных территориях проходят с 23 по 27 сентября. В ходе плебисцита жители высказывают свое мнение о присоединении территорий к России. Сразу после окончательного подведения официальных итогов референдумов руководители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья намерены обратиться к российскому лидеру с просьбой включить эти территории в состав Российской Федерации в качестве самостоятельных субъектов.