Жители Херсона голосуют на референдуме за вхождение в состав России

Напомним, референдумы в Донбассе и освобожденных территориях проходят с 23 по 27 сентября. В ходе плебисцита жители высказывают свое мнение о присоединении территорий к России. Сразу после окончательного подведения официальных итогов референдумов руководители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья намерены обратиться к российскому лидеру с просьбой включить эти территории в состав Российской Федерации в качестве самостоятельных субъектов.