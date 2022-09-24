События в Донбассе на 16:00 24 сентября: бойцы ЛДНР голосуют на референдуме, ВСУ провалили атаку на Берестовое

Власти ДНР стремятся обеспечить бойцам Народной милиции возможность проголосовать на референдуме о самоопределении. Для этого на передовую доставляются бюллетени и урны для них. Военнослужащие заявляют о стремлении к скорейшей победе и присоединению республики к России на правах полноценного субъекта Федерации.