Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Донецкая Народная Республика
Минобороны РФ сообщает, что в результате безуспешной попытки наступления 10-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Берестовое ликвидированы 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров. Также уничтожены четыре единицы бронетехники.
Кроме того, в Николаевке поражен пункт управления противника, а в Анновке — склад боеприпасов. В Удачном уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
Власти ДНР стремятся обеспечить бойцам Народной милиции возможность проголосовать на референдуме о самоопределении. Для этого на передовую доставляются бюллетени и урны для них. Военнослужащие заявляют о стремлении к скорейшей победе и присоединению республики к России на правах полноценного субъекта Федерации.
Луганская Народная Республика
ЛНР также предоставляет своим защитникам возможность отдать голос на плебисците. Речь идет не только о передовой: проголосовать смогли и те бойцы, которые находятся на лечении в тыловых госпиталях.
Советник главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока тем временем заявила, что ЛНР рассчитывает на создание Россией международного трибунала, призванного вынести решения по множеству военных преступлений со стороны киевского режима.
«Мы надеемся, что суд состоится, что Российская Федерация создаст собственный международный военный трибунал, какую-то инстанцию, которая будет всему миру показывать, каким образом необходимо трактовать нормы гуманитарного права, а не так, как это сейчас делает международное сообщество», — сказала она.
Тем временем блогер, журналист и политический активист из Германии Сергей Филберт, выступающий наблюдателем на референдуме о вхождении ЛНР в состав РФ, сообщил, что напишет книгу о событиях в Донбассе, чтобы попытаться донести правду о происходящем до европейцев.