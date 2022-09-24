Житель Южной Америки попытался перевезти в желудке 79 пачек кокаина в Великобританию

В Манчестере пограничники задержали жителя Южной Америки, который пытался перевезти в Великобританию 79 упаковок кокаина. Сделать это он пытался, проглотив пачки с наркотиками, передает The Sun.
Инцидент произошел 1 июля текущего года. Пограничники заметили, что мужчина странно себя ведет и задержали его. Позднее иностранца отвезли в больницу, где из его желудка извлекли 79 пачек кокаина стоимостью около 80 тыс. фунтов стерлингов. На допросе мужчина рассказал, что ему гангстеры пообещали убить троих его детей и других родственников в Нигерии.
В результате против него было возбуждено уголовное дело. За это суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.