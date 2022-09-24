Девочка из ЛНР нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать на референдуме

Юная жительница Луганской Народной Республики нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать на референдуме о вхождении в состав России.
Ребенку голосовать не разрешили. Однако ситуация оказалась очень милой, рассказал в интервью URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в ЛНР Вячеслав Левитин. Нарушений в ходе голосования не выявлено, добавил он.
«Была история с девочкой из Донбасса, которая тоже хочет принять участие в голосовании, но она еще юна и у нее нет паспорта. Она даже паспорт себе нарисовала. Голосовать ей, конечно, не дали, но ситуация была очень милая», — рассказал Вячеслав Левитин.
ВЦИОМ ранее обнародовал результаты опроса граждан ДНР и ЛНР об их отношении к присоединению к России. Абсолютное большинство одобряет такую инициативу, следует из опубликованных данных.