Девочка из ЛНР нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать на референдуме

Ребенку голосовать не разрешили. Однако ситуация оказалась очень милой, рассказал в интервью URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в ЛНР Вячеслав Левитин. Нарушений в ходе голосования не выявлено, добавил он.