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Девочка из ЛНР нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать на референдуме

Общество
Девочка из ЛНР нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать на референдуме

Юная жительница Луганской Народной Республики нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать на референдуме о вхождении в состав России.

Ребенку голосовать не разрешили. Однако ситуация оказалась очень милой, рассказал в интервью URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в ЛНР Вячеслав Левитин. Нарушений в ходе голосования не выявлено, добавил он.

«Была история с девочкой из Донбасса, которая тоже хочет принять участие в голосовании, но она еще юна и у нее нет паспорта. Она даже паспорт себе нарисовала. Голосовать ей, конечно, не дали, но ситуация была очень милая», — рассказал Вячеслав Левитин.

ВЦИОМ ранее обнародовал результаты опроса граждан ДНР и ЛНР об их отношении к присоединению к России. Абсолютное большинство одобряет такую инициативу, следует из опубликованных данных.
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