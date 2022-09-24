Похудевший на 40 килограммов Морозов объяснил, зачем сделал пластику в интимном месте

Юморист и клоун Александр Морозов признался, что сделал пластическую операцию в интимной зоне. Артист решился на это после похудения на 40 килограммов.
Сбросить лишний вес Морозову помогло шунтирование желудка. Однако в местах, где был жир, у юмориста сильно обвисла кожа.
Поскольку сама она не подтягивалась, артисту пришлось прибегнуть к помощи пластических хирургов. Морозов сделал абдоминопластику, убрал лишнее с подбородка и рук, а также в интимном месте.
«У толстых мужчин лобок становится женоподобным — широким. Все остальное тоже выглядит не самым лучшим образом. Как бы сказать деликатнее, представьте маленького совенка, выглядывающего из дупла ярким солнечным днем. Это выглядело примерно так», — поделился клоун в эфире шоу «Секрет на миллион».
По словам юмориста, ему было проблематично раздеться перед женщиной. Однако врач убрал все лишнее в интимной зоне, провел липосакцию и другие манипуляции. Морозов отметил, что теперь стал «на пару сантиметров счастливее».