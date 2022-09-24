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Наркоторговец получил пожизненный срок за убийство из ревности возле школы в США

Происшествия
Наркоторговец получил пожизненный срок за убийство из ревности возле школы в США

Суд вынес обвинительный приговор американцу Оливеру Малдауни. Он приговорен к пожизненному сроку за убийство 39-летнего приятеля.

Правоохранители установили, что мотивом расправы стала ревность. Преступник посчитал, что его подруга изменяла с потерпевшим. Душегуб подкараулил приятеля возле школы и напал на него с ножом.

Раненый мужчина успел назвать приехавшим полицейским имя нападавшего. Силовики затем выяснили, что убийца ранее занимался торговлей наркотиками.Гражданин отличался агрессивным поведением. В момент нападения виновник находился под действием запрещенных веществ.
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