Наркоторговец получил пожизненный срок за убийство из ревности возле школы в США

Суд вынес обвинительный приговор американцу Оливеру Малдауни. Он приговорен к пожизненному сроку за убийство 39-летнего приятеля.
Правоохранители установили, что мотивом расправы стала ревность. Преступник посчитал, что его подруга изменяла с потерпевшим. Душегуб подкараулил приятеля возле школы и напал на него с ножом.
Раненый мужчина успел назвать приехавшим полицейским имя нападавшего. Силовики затем выяснили, что убийца ранее занимался торговлей наркотиками.Гражданин отличался агрессивным поведением. В момент нападения виновник находился под действием запрещенных веществ.