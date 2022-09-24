Немецкие военные для учений сделали из вездехода «безобразный макет» советского БТР

По мнению аналитиков, для воссоздания «безобразного» БТР немцы использовали немецкий бронетранспортер Boxer, но поленились сделать для правдоподобности башню с пулеметами КПВТ и ПКТ. Половина колес также являются муляжом, поскольку конструкцию «декоративного БТР» водрузили на вездеход Unimog.