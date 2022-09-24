Немецкие военные для учений сделали из вездехода «безобразный макет» советского БТР

Бундесвер использует для учения макеты советской техники, но когда они кончаются, приходится изготавливать их из подручных средств.
Одно из детищ немецких военных, которым поставили задачу изготовить макет распространенного в ВС РФ бронетранспортера модели БТР-80, показали авторы Telegram-канала о бронетехнике Panzerwaffle.
«"Умельцы" бундесвера откровенно схалтурили, поленившись ознакомиться с изображениями "восьмидесятого", которых много не только в различных специальных справочниках, но и просто в Интернете», — отметили авторы канала.
По мнению аналитиков, для воссоздания «безобразного» БТР немцы использовали немецкий бронетранспортер Boxer, но поленились сделать для правдоподобности башню с пулеметами КПВТ и ПКТ. Половина колес также являются муляжом, поскольку конструкцию «декоративного БТР» водрузили на вездеход Unimog.