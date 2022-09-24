Камила Валиева зашифровала послание поклонникам в своей новой программе

Фигуристка Камила Валиева зашифровала с помощью азбуки Морзе послание себе и поклонникам в своей новой программе. Она надеется, что болельщики смогут угадать шифр, но для этого стоит посмотреть фильм «Интерстеллар».
«По сюжету девочка тоже по азбуке Морзе определяет, что ей говорит папа. Посмотрите «Интерстеллар», и все поймете. Даниил Маркович (Глейхенгауз — Прим. ФАН) предложил в начале программы сказать определенное слово, которое будет зашифровано», — рассказала Валиева для Первого канала.
Она отметила, что передает это послание и себе из будущего в прошлое. Фигуристка любит программы с глубокой, жизненной идеей. Валиева признается, что при наличии смысла ей намного проще вжиться в образ.