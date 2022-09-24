Минпромторг получит 15 млрд рублей на строительство семи судов гражданского флота

Правительство России профинансирует строительство трех круизных судов и четырех сухогрузов, выделив на эти цели 15 млрд рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В Минпромторге уточнили, что судна проекта «Карелия» смогут вмещать до 200 человек одновременно.
Грузовые судна спустят на воду в 2025 году, а пассажирские — в 2026 году. Для завершения программы власти также намерены потратить почти 22 млрд рублей. Позднее государственная транспортная лизинговая компания передаст корабли на льготных условиях крупным российским компаниям в аренду.