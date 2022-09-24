Минпромторг получит 15 млрд рублей на строительство семи судов гражданского флота

Грузовые судна спустят на воду в 2025 году, а пассажирские — в 2026 году. Для завершения программы власти также намерены потратить почти 22 млрд рублей. Позднее государственная транспортная лизинговая компания передаст корабли на льготных условиях крупным российским компаниям в аренду.