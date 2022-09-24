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Минпромторг получит 15 млрд рублей на строительство семи судов гражданского флота

Экономика
Минпромторг получит 15 млрд рублей на строительство семи судов гражданского флота

Правительство России профинансирует строительство трех круизных судов и четырех сухогрузов, выделив на эти цели 15 млрд рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Минпромторге уточнили, что судна проекта «Карелия» смогут вмещать до 200 человек одновременно.

Грузовые судна спустят на воду в 2025 году, а пассажирские — в 2026 году. Для завершения программы власти также намерены потратить почти 22 млрд рублей. Позднее государственная транспортная лизинговая компания передаст корабли на льготных условиях крупным российским компаниям в аренду.
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