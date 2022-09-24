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Упавшая лошадь насмерть придавила десятилетнего всадника в Туве

Происшествия
Упавшая лошадь насмерть придавила десятилетнего всадника в Туве

В Туве правоохранители выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика. Он получил смертельные травмы во время прогулки верхом на лошади. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Пий-Хемском районе. Согласно данным ведомства, в ходе следования на чабанскую стоянку конь упал и насмерть придавил юного всадника. Свидетелем трагедии стал 17-летний подросток.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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