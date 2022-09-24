Политолог Евстафьев сравнил политику США на Украине с действиями японских самураев

Соединенные Штаты перешли красные линии в международных отношениях, чего не позволял себе даже нацистский лидер Адольф Гитлер. Об этом заявил политолог Дмитрий Евстафьев.
Эксперт прокомментировал тот факт, что американская делегация на заседании ООН в Женеве призналась в причастности Вашингтона к проведению биологических экспериментов над малообеспеченными гражданами Украины. Однако после этого со стороны международного сообщества не последовало никакой реакции.
«США фактически перешли одну из главных красных линий, которые были в международных отношениях, которые, простите, даже Гитлер не перешел», — сказал политолог в беседе с «Украиной.ру».
Евстафьев подчеркнул, что единственный случай в истории, который можно привести в качестве аналогии, это создание отрядов биологической войны из японских самураев, осуществлявших свою деятельность в Маньчжурии.
Ранее сообщалось, что Украина отказалась объяснить экстренное уничтожение документов по военно-биологической программе США.