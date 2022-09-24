Политолог Евстафьев сравнил политику США на Украине с действиями японских самураев

Эксперт прокомментировал тот факт, что американская делегация на заседании ООН в Женеве призналась в причастности Вашингтона к проведению биологических экспериментов над малообеспеченными гражданами Украины. Однако после этого со стороны международного сообщества не последовало никакой реакции.