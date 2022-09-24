Подоляка предупредил о подготовке ВСУ к «последнему штурму» Лимана

Военный журналист Юрий Подоляка заявил, что российские подразделения отразили очередную атаку ВСУ на Лиман.
По украинским подразделениям, пытавшимся прорваться в районе Новоселовки-Дробышево, отработала артиллерия. Противник понес значительные потери и отступил, цитирует эксперта ИА SM-News.
Тем не менее Подоляка предупредил, что ВСУ готовятся к «последнему штурму» Лимана. По словам журналиста, в направлении Изюма заметили продвижение крупной бронетанковой колонны украинский армии.
С большой долей вероятности эти подразделения в ближайшее время бросят на штурм города, подытожил Подоляка.