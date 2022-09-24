Пирс Броснан высказался о поисках нового актера на роль Джеймса Бонда

Игравший Джеймса Бонда актер Пирс Броснан прокомментировал поиски нового исполнителя роли агента 007. Артист признался, что равнодушен к подбору новой кандидатуры на это место.
«Кто должен это сделать (сыграть нового Бонда. — Прим. ФАН)? Мне все равно», — заявил Броснан в интервью GQ UK.
Актер добавил, что ему просто будет интересно посмотреть, кто воплотит Бонда на экране. Кем бы ни был этот человек, Броснан желает ему всего наилучшего.
Напомним, актер сыграл агента 007 в четырех фильмах, в том числе в «Золотом глазе» и в «Умри, но не сейчас». На смену Броснану пришел Дэниэл Крэйг, который покинул франшизу после выхода ленты «Не время умирать».