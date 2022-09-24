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The Drive: General Electric займется модификацией двигателя для истребителя пятого поколения F-35B

Армия
The Drive: General Electric займется модификацией двигателя для истребителя пятого поколения F-35B

Американская компания General Electric выступила с предложением модифицировать трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA100, разрабатываемый для истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, сообщает издание The Drive.

Ранее сообщалось, что двигатель XA100 разрабатывался для самолетов F-35A и F-35С, но General Electric изучает вопрос установки этой силовой установки и на истребители с коротким взлетом и вертикальной посадкой, к которым относится F-35B.

Отмечается, что новые технологии позволяют XA100 на 25% меньше использовать топлива и при этом давать на 10-20% большую тягу, по сравнению с другими образцами.
сша истребитель F-35 General Electric
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