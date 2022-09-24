Британцы придумали способ заработать на украинских беженцах

Жители Великобритании развернули целый бизнес с украинскими беженцами. Запредельные счета за коммунальные услуги заставили британцев пойти на отчаянные меры.
Граждане Соединенного Королевства, которые шесть месяцев назад решили принять в своих домах украинских беженцев, больше не могут их выселить. Британцы жалуются на катастрофическую нехватку средств на их содержание.
Проживающая в Лондоне россиянка Татьяна сообщила, что британцы возмущены правительством, которое отправляет слишком много денег на Украину. Граждане Британии также высказали негодование, что беженцы получают пособие, а счета за электричество в домах достигает 600 фунтов (более 39 тыс. рублей — прим. ред.), передает mk.ru.
Россиянка сообщила, что для поддержания уровня жизни британские семьи приглашают в дом беженцев и получают за каждого по 300 фунтов стерлингов. Многие англичане фиктивно оформляют у себя вынужденных переселенцев и получают за них средства.