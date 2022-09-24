Чего там смотреть: легендарный футболист Мостовой отказался от просмотра матча Россия — Киргизия

Легендарный российский футболист Александр Мостовой в беседе с ФАН прокомментировал товарищеский матч нашей сборной с командой Киргизии. Игра состоится сегодня в Бишкеке в 17:00, это первый матч сборной России с февраля 2022 года.
Несмотря на знаменательность события, экс-игрок «Спартака» и «Сельты» не разделяет положительных эмоций. По его мнению, матч лишен какого-либо смысла из-за отсутствия турнирной составляющей.
«Никакого значения матч не имеет. Слова «знаменательное событие» здесь вообще не подходит. Вообще не надо таких слов употреблять сейчас. Обычный товарищеский матч с обычной сборной Киргизии. Все. В футбольном плане он вообще ничего не значит и вообще ничего не дает. Поэтому как мы были в изоляции, там мы и остаемся, так мы и будем еще многие годы. Я к какому-то моменту уже сказал — «прекращайте делать шоу». У нас уже из всего шоу делают. А на самом деле вот так. Даже смотреть, мне кажется, я не буду. Потому что чего там смотреть?» — рассказал бывший футболист.
Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ранее назвал «экспериментом» будущий матч с командой Киргизии.