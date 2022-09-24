Акция против «украинизации Польши» проходит на площади Парадов в Варшаве

Жители Варшавы вышли на протестную акцию с требованием прекратить «украинизацию Польши», сообщили журналисты.
По информации РИА Новости, мероприятие состоялось под лозунгом «Остановить украинизацию Польши». Организаторами протеста выступила партия националистов «Конфедерация польской короны», руководителем которой является Гжегож Браун.
На площади Парадов в польской столице собрались более 1000 человек. У активистов в руках были плакаты с надписями «Stop ukrainization» — «Stop depolonization» и «Украинцы — только инструмент в руках политиков». Жители Варшавы также призвали власти страны перестать воровать деньги под видом помощи Киеву.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Польше «грандиозный шухер» накануне выборов в республике.