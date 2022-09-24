Акция против «украинизации Польши» проходит на площади Парадов в Варшаве

На площади Парадов в польской столице собрались более 1000 человек. У активистов в руках были плакаты с надписями «Stop ukrainization» — «Stop depolonization» и «Украинцы — только инструмент в руках политиков». Жители Варшавы также призвали власти страны перестать воровать деньги под видом помощи Киеву.