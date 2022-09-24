Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ипотечный долг жителей Нидерландов превысил 800 млрд евро во втором квартале

Экономика
Ипотечный долг жителей Нидерландов превысил 800 млрд евро во втором квартале

Задолженность жителей Нидерландов по ипотеке во втором квартале составила 804 млрд евро, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро (CBS).

Размер долга резидентов увеличился на 10,6 млрд евро по сравнению с первым кварталом. При этом показатель растет медленнее, чем экономика Нидерландов. Задолженность от ВВП снизилась с 90,2% в первом квартале до 89,4% во втором. Этот результат является самым низким с первого квартала 2004 года.

Ранее стало известно, что экономика королевства показала заметное улучшение во втором квартале — плюс 2,6%, несмотря на высокий уровень инфляции и энергетический кризис.
нидерланды ипотека долги по ипотеке экономика нидерландов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду