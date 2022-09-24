Ипотечный долг жителей Нидерландов превысил 800 млрд евро во втором квартале

Задолженность жителей Нидерландов по ипотеке во втором квартале составила 804 млрд евро, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро (CBS).
Размер долга резидентов увеличился на 10,6 млрд евро по сравнению с первым кварталом. При этом показатель растет медленнее, чем экономика Нидерландов. Задолженность от ВВП снизилась с 90,2% в первом квартале до 89,4% во втором. Этот результат является самым низким с первого квартала 2004 года.
Ранее стало известно, что экономика королевства показала заметное улучшение во втором квартале — плюс 2,6%, несмотря на высокий уровень инфляции и энергетический кризис.