Ипотечный долг жителей Нидерландов превысил 800 млрд евро во втором квартале

Размер долга резидентов увеличился на 10,6 млрд евро по сравнению с первым кварталом. При этом показатель растет медленнее, чем экономика Нидерландов. Задолженность от ВВП снизилась с 90,2% в первом квартале до 89,4% во втором. Этот результат является самым низким с первого квартала 2004 года.