На церемонии прощания с Пускепалисом стояли сразу два закрытых гроба

Родные и близкие простились с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом. Вместе с ним в смертельном ДТП погиб и водитель Александр Синицын, поэтому в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова в Ярославле было установлено сразу два закрытых гроба.
Весь зал утопал в венках и цветах. Посетители по очереди прощались с актером и водителем и выражали соболезнования их родным. Похороны Пускепалиса состоялись 23 сентября в городе Железноводске. Актер обрел покой рядом со своими родителями.
20 сентября Пускепалис и Синицын перевозили бронированный автомобиль с гуманитарной помощью в Донбасс. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. Актер и водитель погибли на месте, сообщает «Экспресс газета».