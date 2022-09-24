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На церемонии прощания с Пускепалисом стояли сразу два закрытых гроба

Общество
На церемонии прощания с Пускепалисом стояли сразу два закрытых гроба

Родные и близкие простились с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом. Вместе с ним в смертельном ДТП погиб и водитель Александр Синицын, поэтому в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова в Ярославле было установлено сразу два закрытых гроба.

Весь зал утопал в венках и цветах. Посетители по очереди прощались с актером и водителем и выражали соболезнования их родным. Похороны Пускепалиса состоялись 23 сентября в городе Железноводске. Актер обрел покой рядом со своими родителями.

20 сентября Пускепалис и Синицын перевозили бронированный автомобиль с гуманитарной помощью в Донбасс. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. Актер и водитель погибли на месте, сообщает «Экспресс газета».
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