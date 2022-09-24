Старшая дочь Урганта показала пикантные фото с татуировкой в виде Иисуса

На спине дочери Урганта появилось огромное изображение распятого на кресте Иисуса. Кикнадзе не объяснила, почему решила сделать на спине такой рисунок. Возможно, ее вдохновил на это британский футболист Дэвид Бекхэм, у которого есть изображение херувима на спине.