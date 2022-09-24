Старшая дочь Урганта показала пикантные фото с татуировкой в виде Иисуса

Старшая дочь телеведущего и актера Ивана Урганта Эрика Кикнадзе поделилась с подписчиками пикантными снимками. Девушка сфотографировалась топлес, чтобы показать свою новую татуировку.
На спине дочери Урганта появилось огромное изображение распятого на кресте Иисуса. Кикнадзе не объяснила, почему решила сделать на спине такой рисунок. Возможно, ее вдохновил на это британский футболист Дэвид Бекхэм, у которого есть изображение херувима на спине.
Напомним, Кикнадзе не является родной дочерью телеведущего. Супруга шоумена Наталья Кикнадзе родила ее в первом браке. Хотя биологическим отцом девушки является бизнесмен Теймураз Куталия, она считает папой актера.
Старшая дочь Урганта живет в США с 2018 года, поэтому редко видится с родителями. Кикнадзе учится в Parsons School of Design. Эта школа считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна.
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