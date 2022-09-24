Политолог Евстафьев: США ускоряют наступление прямого конфликта России и НАТО

Белый дом приближает наступление прямого противостояния России и НАТО. Так считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
В интервью «Украине.ру» он заметил, что США все время увеличивает ставки в конфликте на Украине. Эксперт напомнил, как член американского Совбеза Джон Кирби пообещал Киеву дальнобойные РСЗО.
«Я бы не сказал, что есть гарантированные свидетельства применения такого оружия, но тем не менее целый ряд эпизодов последних полутора месяцев говорит о том, что в тестовом режиме, по крайней мере, развертывание таких систем имело место», — отметил Евстафьев.
Политолог обратил внимание, что все экономические блицкриги коллективного Запада потерпели неудачу. Американская элита это осознает. В связи с этим Вашингтон перешел на военный фронт.