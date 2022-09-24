Режиссеры фильма «Иные» снимут шестую часть «Пункта назначения»

Создатели триллера «Иные», режиссеры-постановщики Зак Липовски и Адам Б. Стейн снимут шестую часть серии фильмов ужасов о сверхъестественном «Пункт назначения».
Липовски и Стейн задумали снять продолжение фильма в качестве «переосмысления» истории о неизбежности смерти. Подробности сюжета пока неизвестны, сообщает The Hollywood Reporter. Продюсером и сценаристом ленты выступит Джон Уоттс.
Концепция знаменитой картины останется прежней — главный герой сможет предчувствовать беду и сохранить свою жизнь вместе с другими людьми, но они все равно будут погибать один за другим при странных обстоятельствах.