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Режиссеры фильма «Иные» снимут шестую часть «Пункта назначения»

Общество
Режиссеры фильма «Иные» снимут шестую часть «Пункта назначения»

Создатели триллера «Иные», режиссеры-постановщики Зак Липовски и Адам Б. Стейн снимут шестую часть серии фильмов ужасов о сверхъестественном «Пункт назначения».

Липовски и Стейн задумали снять продолжение фильма в качестве «переосмысления» истории о неизбежности смерти. Подробности сюжета пока неизвестны, сообщает The Hollywood Reporter. Продюсером и сценаристом ленты выступит Джон Уоттс.

Концепция знаменитой картины останется прежней — главный герой сможет предчувствовать беду и сохранить свою жизнь вместе с другими людьми, но они все равно будут погибать один за другим при странных обстоятельствах.
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