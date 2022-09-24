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Очевидцы сообщили об очереди у здания Кунцевского военного комиссариата в Москве

Очевидцы сообщили об очереди у здания Кунцевского военного комиссариата в Москве

Очередь из москвичей, получивших повестки в ходе частичной мобилизации, образовалась у здания Кунцевского военного комиссариата на Партизанской улице.

Вместе с мужчинами к зданию пришли члены их семей и друзья. Охрану правопорядка возле комиссариата обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Сформированы два пассажирских автобуса с гражданами, готовыми уже сегодня отправиться к местам будущей военной службы», — говорится в материале издания.

В Госдуму ранее внесли поправки о сохранении рабочих мест за гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации. Предлагается приостанавливать действие трудового договора, а не расторгать его.
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