Прохожий спас пенсионерку от грабителя в Ростове-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону помог пенсионерке отбиться от грабителя, который пытался отнять ее сумку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
По информации ведомства, незнакомец набросился на пожилую женщину, когда та возвращалась домой. На крики потерпевшей прибежал прохожий. Он схватил преступника и удерживал его до прибытия правоохранителей.
Стражи порядка задержали 34-летнего нападавшего, который уже привлекался к ответственности за разбой. Возбуждено уголовное дело. Неравнодушного мужчину, спасшего пенсионерку, планируют поощрить.