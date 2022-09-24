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Прохожий спас пенсионерку от грабителя в Ростове-на-Дону

Общество
Прохожий спас пенсионерку от грабителя в Ростове-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону помог пенсионерке отбиться от грабителя, который пытался отнять ее сумку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, незнакомец набросился на пожилую женщину, когда та возвращалась домой. На крики потерпевшей прибежал прохожий. Он схватил преступника и удерживал его до прибытия правоохранителей.

Стражи порядка задержали 34-летнего нападавшего, который уже привлекался к ответственности за разбой. Возбуждено уголовное дело. Неравнодушного мужчину, спасшего пенсионерку, планируют поощрить.
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