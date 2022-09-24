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Глава херсонского избиркома Захарова опровергла фейки Киева о референдуме

Политика
Глава херсонского избиркома Захарова опровергла фейки Киева о референдуме

Украинские пропагандисты распространяют фейки о референдуме по вхождению Херсонской области в состав России, заявила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова во время посещения одного из участков для голосования.

По ее словам, киевский режим воюет против жителей области при помощи информационных технологий и распространяет недостоверные сведения о том, что людей в регионе якобы сгоняют на голосование при помощи оружия.

«Но жители Херсонщины относятся к этому с юмором и отвечают на это массовой явкой на голосование», — передает РИА Новости слова Захаровой.

Ранее сообщалось, что явка в Херсоне по итогам первого дня голосования на референдуме составила 15,31%.
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