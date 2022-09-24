Мировые сборы фильма «Мир Юрского периода: Господство» превысили миллиард долларов

Фильм «Мир Юрского периода: Господство» собрал выше миллиарда долларов в мировом прокате. Блокбастер достиг этой цифры через четыре месяца после премьеры.
Лента о динозаврах собрала 376 миллионов долларов в американском прокате. Еще 624 миллиона новой части «Мира Юрского периода» принес мировой прокат, сообщает Variety.
После начала пандемии фильм стал третьим, преодолевшим кассовую отметку в миллиард долларов. Таких результатов ранее добились «Человек-паук: Нет пути домой» и «Топ Ган: Мэверик». Предыдущие части «Мира Юрского периода» собирали миллиард долларов намного быстрее новой части.