Наблюдатель из Италии назвал референдум в ДНР историческим событием

Референдум в ДНР позволяет реализовать право жителей на самоопределение. Об этом заявил наблюдатель из Италии.
Иностранный представитель отметил, что обстановка на участках не похожа на атмосферу террора, которую изображают западные СМИ. По его словам, голосование организовано на высшем уровне с точки зрения безопасности.
«Референдум в ДНР — историческое событие, поскольку позволяет реализовать право народов на самоопределение», – сказал наблюдатель из Италии.
Ранее наблюдатель из Германии Бруно Шаллер высказался о референдуме в Запорожской области. По его словам, процесс проходит прозрачно.