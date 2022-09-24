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Собчак подколола Рогозина после его нового поста в Telegram

Общество
Собчак подколола Рогозина после его нового поста в Telegram

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после долгого молчания опубликовал свежий пост в соцсетях. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо и прокомментировала сообщение.

Российский политик в своем изречении поднял животрепещущую тему последних нескольких дней. Вероятно, Рогозин хотел воодушевить россиян своим постом.

«Наш народ не сотрешь в порошок. Его можно стереть только в порох», — написал государственный деятель в своем Telegram-канале.
Собчак подколола Рогозина после его нового поста в Telegram

Ксения Собчак пристально следит за известными политическими фигурами России, поэтому и сейчас не смогла пройти мимо. Она вспомнила заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, которое он сделал после увольнения Рогозина. Политик заявил, что экс-глава Роскосмоса еще займет «свое место в строю».

«Дмитрий Рогозин впервые с 8 сентября опубликовал пост в своем канале. Ждем, когда же Дмитрий Олегович таки займет место в строю?», — съязвила Собчак в своем Telegram-канале.

Российское правительство объявило частичную мобилизацию с 21 сентября. Многие попадающие под критерии мужчины уже получили повестки в военкомат. К ним относятся стрелки танкисты, водители и механики. Главным фактором стало наличие боевого опыта.
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