Собчак подколола Рогозина после его нового поста в Telegram

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после долгого молчания опубликовал свежий пост в соцсетях. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо и прокомментировала сообщение.
Российский политик в своем изречении поднял животрепещущую тему последних нескольких дней. Вероятно, Рогозин хотел воодушевить россиян своим постом.
«Наш народ не сотрешь в порошок. Его можно стереть только в порох», — написал государственный деятель в своем Telegram-канале.
Ксения Собчак пристально следит за известными политическими фигурами России, поэтому и сейчас не смогла пройти мимо. Она вспомнила заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, которое он сделал после увольнения Рогозина. Политик заявил, что экс-глава Роскосмоса еще займет «свое место в строю».
«Дмитрий Рогозин впервые с 8 сентября опубликовал пост в своем канале. Ждем, когда же Дмитрий Олегович таки займет место в строю?», — съязвила Собчак в своем Telegram-канале.
Российское правительство объявило частичную мобилизацию с 21 сентября. Многие попадающие под критерии мужчины уже получили повестки в военкомат. К ним относятся стрелки танкисты, водители и механики. Главным фактором стало наличие боевого опыта.