Собчак подколола Рогозина после его нового поста в Telegram

Ксения Собчак пристально следит за известными политическими фигурами России, поэтому и сейчас не смогла пройти мимо. Она вспомнила заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, которое он сделал после увольнения Рогозина. Политик заявил, что экс-глава Роскосмоса еще займет «свое место в строю».