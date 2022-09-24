Один из реакторов АЭС «Дул» остановится в рамках отказа Бельгии от атомной энергии

В конце прошлого года правящая коалиция решила остановить все действующие атомные реакторы к 2025 году. Однако из-за событий на Украине, а также резкого роста стоимости энергоносителей власти Бельгии пошли на пересмотр своего плана, сохранив два реактора до 2035 года. Помимо этого, ряд политики настаивают на пролонгации работы местных АЭС в условиях энергетического кризиса в Евросоюзе.