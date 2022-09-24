Считал служение Родине своим призванием: родственники рассказали о Герое России Алексее Нагине

Волгоград сегодня прощается со своим земляком Алексеем Нагиным, героически погибшим в ходе исполнения боевых задач в рамках СВО по защите Донбасса. О том, каким человеком являлся покойный, рассказала во время похорон его тетя Тамара Андреевна.
«Мы далеко друг от друга жили, но всегда, всегда он был у нас летом, когда по гостям летом ездил. Он был выносливый, целеустремленный, спорт любил, занимался еще когда они жили в Нягани. Он всем занимался. И вот как он ушел в армию, как его забрали с армии – ну, в Чечню, - так он все эти годы воевал», - сообщила родственница Нагина.
Погибший офицер прошел через многие горячие точки. Начинал еще с Чечни и Грузии. По информации семьи и массмедиа, Нагин в составе «ЧВК Вагнера» участвовал в военных кампаниях в Сирии и Ливии. Во время СВО также руководил подразделением «оркестра», сообщили местные СМИ.
В мае 2022 Нагин получил ранение, однако после лечения вновь вернулся в ряды. По словам тети, служение России командир считал своим долгом.
«Лет восемь или девять назад, ну, может поменьше, он был у нас в гостях. Мы с ним сидели всю ночь. Я его просила: “Лешенька, сынок, ну брось ты все это, брось. Остепенись, хватит, пора семью заводить”. А он говорит: “Тетя Тома, я по-другому уже не могу. Мое призвание – служить Родине. Я ее буду защищать все время”. Я говорю: “Вот ты где-то там бьешься – за что?” А он мне говорит: “Пусть я буду воевать на чужой земле за свой народ, чем они придут на нашу землю”.
Эти его слова я запомнила, тысячу раз всем родным говорила, еще когда он живой был. Вот такой вот он был, вот такой он парень был. Вы же сами видите, сколько народу, сколько друзей пришло…» - рассказала женщина.
На похороны, действительно, проститься с погибшим приехали его друзья из Крыма, Краснодара и других регионов РФ.
Алексей Нагин погиб 20 сентября, находясь в зоне СВО. Ему присвоили звание Героя России посмертно, также он был удостоен звезды Героя ЛНР и платиновой звезды Героя «ЧВК Вагнера», сообщают источники с места событий.