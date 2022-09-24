Считал служение Родине своим призванием: родственники рассказали о Герое России Алексее Нагине

Погибший офицер прошел через многие горячие точки. Начинал еще с Чечни и Грузии. По информации семьи и массмедиа, Нагин в составе «ЧВК Вагнера» участвовал в военных кампаниях в Сирии и Ливии. Во время СВО также руководил подразделением «оркестра», сообщили местные СМИ.