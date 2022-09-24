«Конвой света» из 100 тысяч мигрантов собирается штурмовать границу Греции

Турция, 24 сентября. Караван из более чем 100 тыс. мигрантов, получивший название «Конвой света», объявил, что в пятницу начнет штурмовать границу Греции. Об этом беженцы написали в своем частном Telegram-канале.
Караван планирует пересечь границу в районе города Эдирне, который находится в северо-западной европейской части Турции и граничит с Грецией. После этого мигранты намерены двигаться на север через Балканы и в конечном счете попасть в страны Западной Европы, такие как Германия, Франция, Швеция, Нидерланды и Великобритания.
Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция, выразил опасения, что Турция может вооружить мигрантов перед переходом границы, и заверил, что правоохранительные органы готовы к любым провокациям.
«Турция самым провокационным образом реализует асимметричную угрозу против нашей страны в Европе, пытаясь жестоко, аморально и незаконно вооружить несчастных людей. Соседи провоцируют нас, разрабатывают тактику, устраивают провокации. Имейте в виду, что границы Греции решительно охраняются 24 часа в сутки», — прокомментировал он.
СМИ отмечают, что с начала года порядка 200 тыс. беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки пытались незаконно попасть в Европу. Это рекордное количество пересечений границы нелегалами за последние шесть лет.