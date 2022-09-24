«Конвой света» из 100 тысяч мигрантов собирается штурмовать границу Греции

Караван планирует пересечь границу в районе города Эдирне, который находится в северо-западной европейской части Турции и граничит с Грецией. После этого мигранты намерены двигаться на север через Балканы и в конечном счете попасть в страны Западной Европы, такие как Германия, Франция, Швеция, Нидерланды и Великобритания.