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«Конвой света» из 100 тысяч мигрантов собирается штурмовать границу Греции

Весь мир
«Конвой света» из 100 тысяч мигрантов собирается штурмовать границу Греции

Турция, 24 сентября. Караван из более чем 100 тыс. мигрантов, получивший название «Конвой света», объявил, что в пятницу начнет штурмовать границу Греции. Об этом беженцы написали в своем частном Telegram-канале.

Караван планирует пересечь границу в районе города Эдирне, который находится в северо-западной европейской части Турции и граничит с Грецией. После этого мигранты намерены двигаться на север через Балканы и в конечном счете попасть в страны Западной Европы, такие как Германия, Франция, Швеция, Нидерланды и Великобритания.

Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, в ведении которого находится полиция, выразил опасения, что Турция может вооружить мигрантов перед переходом границы, и заверил, что правоохранительные органы готовы к любым провокациям.

«Турция самым провокационным образом реализует асимметричную угрозу против нашей страны в Европе, пытаясь жестоко, аморально и незаконно вооружить несчастных людей. Соседи провоцируют нас, разрабатывают тактику, устраивают провокации. Имейте в виду, что границы Греции решительно охраняются 24 часа в сутки», — прокомментировал он.

СМИ отмечают, что с начала года порядка 200 тыс. беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки пытались незаконно попасть в Европу. Это рекордное количество пересечений границы нелегалами за последние шесть лет.
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