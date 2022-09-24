Мобилизованным жителям Бурятии раздали освещенные буддистские хадаки и обереги Дугаржама

Призванные на фронт жители Иволгинского района Бурятии перед поездкой получили буддистские обереги, сообщили в соцсетях администрации.
Глава района Николай Емонаков проводил мобилизованных земляков и лично раздал им хадаки и обереги Дугаржама. Он посоветовал воинам всегда держать их при себе для защиты.
«В них вложены мантры — выдержки из книги Дугар. Всю ночь ламы молились, освещали их, чтобы они защищали и оберегали бойцов», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее объявил в стране частичную мобилизацию. Это необходимо для защиты территориальной целостности и суверенитета РФ.