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Мобилизованным жителям Бурятии раздали освещенные буддистские хадаки и обереги Дугаржама

Общество
Мобилизованным жителям Бурятии раздали освещенные буддистские хадаки и обереги Дугаржама

Призванные на фронт жители Иволгинского района Бурятии перед поездкой получили буддистские обереги, сообщили в соцсетях администрации.

Глава района Николай Емонаков проводил мобилизованных земляков и лично раздал им хадаки и обереги Дугаржама. Он посоветовал воинам всегда держать их при себе для защиты.

«В них вложены мантры — выдержки из книги Дугар. Всю ночь ламы молились, освещали их, чтобы они защищали и оберегали бойцов», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее объявил в стране частичную мобилизацию. Это необходимо для защиты территориальной целостности и суверенитета РФ.
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