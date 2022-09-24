Пригожин пригласил корреспондента RTVI на Донбасс после вопроса о сыне

Российский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос об участии своего сына в специальной военной операции на Украине, пригласил журналиста RTVI в Донбасс.
Корреспондент издания обратил внимание на заявление бизнесмена, что его сын прошел службу в армии в возрасте 18 лет и с тех пор постоянно находится в горячих точках. Журналист решил уточнить, участвует ли сын Пригожина в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Предприниматель не стал раскрывать всю информацию, касающуюся деятельности сына в рамках СВО.
«Да, он участвует в СВО, но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите», — передает комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Евгений Пригожин ранее рассказал про боевые заслуги своего сына. Через месяц после того, как он честно отслужил свой срок в армии, поехал на войну в Сирию.