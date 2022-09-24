Пригожин пригласил корреспондента RTVI на Донбасс после вопроса о сыне

Корреспондент издания обратил внимание на заявление бизнесмена, что его сын прошел службу в армии в возрасте 18 лет и с тех пор постоянно находится в горячих точках. Журналист решил уточнить, участвует ли сын Пригожина в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.