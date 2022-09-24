Эксперт Побыванец рассказал о правильной зарядке мобильного телефона

Специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец рассказал, как правильно заряжать батарею смартфона. Он отметил, что зарядка до 100 процентов не вредит гаджету.
«Условно в телефоне 1000 циклов зарядки, каждый считается от 0 до 100 процентов. Если заряжать телефон от 0 до 80 процентов, а потом еще раз от 0 до 80, то телефон считает это в районе полутора цикла», — рассказал Побыванец.
Он также дал несколько советов, как не позволить телефону быстро разряжаться — необходимо отключить геолокацию, передачу данных, Bluetooth и уменьшить яркость телефона до минимума, сообщает «Вечерняя Москва».