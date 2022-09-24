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Минобороны РФ: белгородские офицеры запаса идут в военкоматы, не дожидаясь повесток

Армия
Минобороны РФ: белгородские офицеры запаса идут в военкоматы, не дожидаясь повесток

Большинство военных запаса в Белгородской области, подпадающие под требования частичной мобилизации, идут в военкоматы и не дожидаются повесток.

О повышенном интересе резервистов к службе на передовой сообщило в субботу, 24 сентября, Минобороны РФ. В военкоматы обращаются и офицеры запаса, что подтверждает видео с одного из призывных пунктов. Идут в военкоматы и представители различных предприятий, чтобы получить повестки для работников.

«Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, прибыли в военкомат для уточнения потребности в их учетной специальности», — отметили в МО РФ.

Еще один призывник Антон Гламаздин объяснил, что служил в ВДВ, настрой у него боевой. Своим долгом Гламаздин назвал служение Родине и защиту мирных жителей.
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