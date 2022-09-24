Минобороны РФ: белгородские офицеры запаса идут в военкоматы, не дожидаясь повесток

О повышенном интересе резервистов к службе на передовой сообщило в субботу, 24 сентября, Минобороны РФ. В военкоматы обращаются и офицеры запаса, что подтверждает видео с одного из призывных пунктов. Идут в военкоматы и представители различных предприятий, чтобы получить повестки для работников.