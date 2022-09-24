Прогнозируемая номинальная зарплата россиян к 2025 году составит 80 тысяч рублей

Кроме того, власти планирует увеличение прожиточного минимума для людей пенсионного возраста. Если в прошлом году он находился на уровне в 10 022 рубля, то к концу 2022 года может вырасти до 11 970 рублей, а к 2025-му сумма составит примерно 13 673 рубля.