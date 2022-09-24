Прогнозируемая номинальная зарплата россиян к 2025 году составит 80 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата в России, согласно прогнозу министерства экономического развития, к 2025 году может достигнуть 80 028 рублей.
РБК приводит данные проекта бюджета объединенного социального фонда. Речь идет о совокупности всех начислений работнику за определенный период либо за объем выполненной работы. Это сумма, прописанная в трудовом договоре, до удержания НДФЛ.
«В 2022 году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в 2023 году — 69 452 рубля, в 2024 году — 74 804 рубля», — говорится в публикации.
Кроме того, власти планирует увеличение прожиточного минимума для людей пенсионного возраста. Если в прошлом году он находился на уровне в 10 022 рубля, то к концу 2022 года может вырасти до 11 970 рублей, а к 2025-му сумма составит примерно 13 673 рубля.