Минимальная стоимость техосмотра легковой машины вырастет в 2023 году до 913 рублей

Как пишет «Коммерсантъ», в субъектах, где техосмотр легковой машины в течение длительного периода стоил 400–500 рублей, минимальный тариф повыситься до 913 рублей. При этом цена может еще больше подняться, если местные операторы сумеют на основании представленных расчетов убедить в необходимости этого региональные власти. Также на стоимость услуги будет влиять накопленная и годовая инфляция.