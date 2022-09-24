Минимальная стоимость техосмотра легковой машины вырастет в 2023 году до 913 рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение тарифов на техосмотр в регионах, где его стоимость долгое время не менялась, следует из опубликованного ведомством приказа.
Как пишет «Коммерсантъ», в субъектах, где техосмотр легковой машины в течение длительного периода стоил 400–500 рублей, минимальный тариф повыситься до 913 рублей. При этом цена может еще больше подняться, если местные операторы сумеют на основании представленных расчетов убедить в необходимости этого региональные власти. Также на стоимость услуги будет влиять накопленная и годовая инфляция.
Утвержденный ФАС приказ, в котором содержится методика расчета предельных тарифов на ТО, вступает в силу через десять дней. Новые тарифы для пунктов техосмотра в регионах начнут действовать с 2023 года.