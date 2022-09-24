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Восемь иранцев задержали на митинге в память об избитой за хиджаб девушке в Москве

Происшествия
Восемь иранцев задержали на митинге в память об избитой за хиджаб девушке в Москве

Сотрудники полиции задержали в Москве восемь граждан Ирана. Поводом стал незаконный митинг, который иностранцы устроили возле иранского посольства.

В руках у иранцев были портреты 22-летней Махси Амини. Девушка погибла после задержания полицейскими. Акция возле посольства была направлена и на поддержку демонстрантов в Иране.

В отношении группы активистов 19-48 лет были составлены протоколы о нарушении законодательства касательно проведения публичных акций.

Напомним, что Амини задержали и доставили в отделение полиции из-за того, что она неправильно носила на улице хиджаб. Девушку якобы зверски избили, после чего она умерла в больнице.
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