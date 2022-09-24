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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 с американскими ракетами HARM

Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 с американскими ракетами HARM

Украинские ВВС модифицировали истребители МиГ-29 для использования американских ракет HARM. Один такой самолет был ликвидирован.

Об уничтожении переделанного самолета сообщил в субботу, 24 сентября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга. По информации министерства, воздушный бой завязался в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР.

ВСУ также за сутки потеряли не менее семи беспилотников, сбитых российскими системами ПВО над ДНР, а также над Запорожской и Херсонской областями.
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