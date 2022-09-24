Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 с американскими ракетами HARM

Украинские ВВС модифицировали истребители МиГ-29 для использования американских ракет HARM. Один такой самолет был ликвидирован.
Об уничтожении переделанного самолета сообщил в субботу, 24 сентября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга. По информации министерства, воздушный бой завязался в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР.
ВСУ также за сутки потеряли не менее семи беспилотников, сбитых российскими системами ПВО над ДНР, а также над Запорожской и Херсонской областями.