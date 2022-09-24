Появилось видео визита Собчак и Богомолова в израильское посольство

В Сети появились слухи, что Собчак и Богомолов планируют переехать в Израиль, но пара отрицает эту информацию. Для простого посещения страны визит в посольство не нужен из-за соглашения о безвизовом режиме. При этом находиться в Израиле можно не более 90 дней каждый полгода.