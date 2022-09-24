Канал The CW показал трейлер сериала «Винчестеры»

Ранее звезду сериала «Ривердэйл» Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство собственной матери, сообщает «Вечерняя Москва». Актер совершил преступление несколько лет назад. Грэнтхем заявил на суде, что сожалеет о своем поступке.