Канал The CW показал трейлер сериала «Винчестеры»

Трейлер сериала «Винчестеры» появился в Сети. Ролик, предвосхищающий выход проекта, показал телеканал Tne CW.
«Винчестеры» станут приквелом знаменитого сериала «Сверхъестественное». Спин-офф расскажет, как встретились Джон и Мэри — отец и мать братьев Винчестеров из оригинального сериала.
Повествование в приквеле будет вести Дин Винчестер. Зрителям покажут, как родители знаменитых героев полюбили друг друга и спасли мир. Премьера «Винчестеров» состоится 11 октября.
Ранее звезду сериала «Ривердэйл» Райана Грэнтхема приговорили к пожизненному сроку за убийство собственной матери, сообщает «Вечерняя Москва». Актер совершил преступление несколько лет назад. Грэнтхем заявил на суде, что сожалеет о своем поступке.