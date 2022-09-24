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Первый «ребенок референдума» родился в Донецке

Общество
Первый «ребенок референдума» родился в Донецке

Первый «ребенок референдума» Кирилл появился в Донецке утром 23 сентября. Всего через полчаса после родов его мама проголосовала за присоединение ДНР к России.

Ребенка назвали в честь отца-военнослужащего. Мать Татьяна отметила, что в нынешней ситуации за ребенка переживает больше, чем за себя. Она добавила, что вся ее беременность прошла на фоне непрекращающихся обстрелов.

Референдум стартовал в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. По всей территории Донецкой Народной Республики действуют выездные участковые комиссии, поэтому Татьяна смогла проголосовать прямо в роддоме.
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