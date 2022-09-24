Глава Якутии поручил вернуть домой граждан, ошибочно призванных по частичной мобилизации

Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть домой граждан, которые были призваны по частичной мобилизации ошибочно.
Для исключения подобных случаев политик поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эту работу будет контролировать администрация главы и правительства Якутии совместно с военкоматом, отметил Николаев.
Он добавил, что призванные по ошибке граждане должны быть возвращены обратно домой. По словам главы Якутии, работа в данном направлении уже началась.