Авторы Bloomberg узнали, какие санкции могут войти в новый антироссийский пакет ЕС

В новый пакет антироссийских санкций Европейского союза могут войти торговые и персональные ограничения. Об этом стало известно обозревателям Bloomberg.
По информации источников агентства, Евросоюз серьезно рассматривает возможность введения рестрикций на поставки технологий и компонентов. Однако участники объединения не заинтересованы в подобных позициях.
Они акцентируют внимание на санкциях, реализованных ранее. По данным колумнистов, члены организации планируют поднять на обсуждение их корректировку. Речь идет об ограничениях против нефти из РФ.
Ранее об эффекте антироссийских рестрикций высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, они наносят колоссальный вред европейским странам.