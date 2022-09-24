Сенатор Джабаров: цели СВО будут достигнуты

Главная задача США — это развал России. Специальная военная операция на Украине предупредила планы коллективного Вашингтона. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился представитель Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.
Указ о частичной мобилизации и обращение президента Владимира Путина к нации стали сигналом Западу о том, что Москва не будет играть по навязанным правилам и затягивать конфликт. Об этом сообщает China News.
Сенатор обратил внимание на то, что североатлантическое сообщество не является всем миром. При этом оно вынашивает зловредные планы по отношению к русским.
«Главной задачей Запада является уничтожение России. В лучшем случае — ее раздробление на несколько враждующих между собой государств», — отметил сенатор.
Собеседник поддержал президента Путина в оценке глобальной геополитической обстановки. Он также выразил убежденность в реализации поставленных вопросов.
«Все планы по уничтожению России мы упредили с помощью специальной военной операции, которая сейчас будет усилена с помощью частичной мобилизации. Цели СВО, как говорил наш лидер, будут достигнуты», — констатировал Джабаров.
Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил возможность повторения Карибского кризиса из-за бывшей УССР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.