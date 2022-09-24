Названы самые вредные для здоровья привычки при готовке

Вредные привычки в готовке связаны не только с использованием масла. Некоторые кулинары предпочитают добавлять слишком много соли в блюда, чтобы придать ему более насыщенный вкус. Большое количество натрия в пище может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, включая инфаркт и ишемические болезни сердца.