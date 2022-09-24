Названы самые вредные для здоровья привычки при готовке

Многие предпочитают сами готовить еду, поскольку не уверены в безопасности продуктов заведений общественного питания. Однако неправильно приготовленная домашняя пища может быть очень опасна.
Раскаленное на сковородке рафинированное масло становится источником канцерогенов, которые разрушают питательные вещества в продуктах. Также важно пользоваться вытяжкой при готовке, поскольку масляные испарения могут негативно отразиться на дыхательной системе и коже человека.
Готовить пищу на одном и том же масле может быть очень опасно. При повторном нагреве оно образует бензпирен, который относится к канцерогенам первой группы.
Вредные привычки в готовке связаны не только с использованием масла. Некоторые кулинары предпочитают добавлять слишком много соли в блюда, чтобы придать ему более насыщенный вкус. Большое количество натрия в пище может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, включая инфаркт и ишемические болезни сердца.