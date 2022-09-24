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Российские врачи смогли удалить опухоль в почке благодаря технологии смешанной реальности

Российские врачи смогли удалить опухоль в почке благодаря технологии смешанной реальности

Врачи Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ смогли удались опухоль в почке пациента инновационным методом. Орган прооперировали успешно. При этом у больного не наблюдалось кровотечение и другие возможные осложнения.

У пациента диагностировали небольшое новообразование, которое не выступало за пределы почки. Чтобы сохранить орган, врачи решили прибегнуть к использованию технологии смешанной реальности. В этом им помогло отечественное ПО HLOIA.

На первом этапе специалисты сделали компьютерную томографию. Результаты загрузили в специальную программу. После этого их добавили в ПО HLOIA. Чтобы спроецировать картинку на нужный орган, врачу понадобились очки смешанной реальности. Когда хирург надевает аппарат, он видит расположение сосудов, опухоли и других частей органа.

Таким образом, специалист может аккуратно провести операцию. «Сотрудничество» мастерства хирурга и современных технологий позволяет сохранить человеку орган. В данном случае это была почка.
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