Российские врачи смогли удалить опухоль в почке благодаря технологии смешанной реальности

На первом этапе специалисты сделали компьютерную томографию. Результаты загрузили в специальную программу. После этого их добавили в ПО HLOIA. Чтобы спроецировать картинку на нужный орган, врачу понадобились очки смешанной реальности. Когда хирург надевает аппарат, он видит расположение сосудов, опухоли и других частей органа.