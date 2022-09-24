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Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского Bayraktar на подлете к Запорожской АЭС

Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского Bayraktar на подлете к Запорожской АЭС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотник Bayraktar TB-2 над Каховским водохранилищем. Известно, что вражеский БПЛА направлялся в сторону Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации министерства, ранее украинские националисты подвергли артиллерийскому обстрелу дачный поселок «Волна», расположенный в непосредственной близости от ЗАЭС. Противник выпустил в указанном направлении десять снарядов, после чего был подавлен ответным огнем артиллерии ВС РФ.
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