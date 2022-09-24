Известный по сериалу «Четыре танкиста и собака» Францишек Печка ушел из жизни

Скончался польский актер Францишек Печка. Он известен зрителям по роли Густлика из сериала «Четыре танкиста и собака».
О смерти артиста сообщило польское министерство культуры и национального наследия в Twitter. Печке было 94 года.
«До нас дошла грустная новость — ушел Францишек Печка», — говорится в сообщении ведомства.
Министерство назвало звезду «Четырех танкистов и собаки» прекрасным актером. Ведомство напомнило, что в 2019 году он стал лауреатом премии министерства за творческие достижения, передает «Вечерняя Москва».
Печка появился в более чем 40 фильмах и получил множество престижных наград в Польше. В 2022 году актер объявил, что завершает творческую карьеру.