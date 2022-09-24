Первый замминистра здравоохранения Якутии задержан за аферу при заключении госконтрактов

По данным следствия, речь идет о контрактах на закупку медоборудования для борьбы с коронавирусом. Также Савин не позаботился об обеспечении срока поставки кислородных станций в рамках договора и проконтролировал подготовку мест их эксплуатации и введение в пользование, из-за чего пострадали несколько человек. Предварительно, ущерб оценили в 151 миллион рублей.