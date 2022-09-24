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Первый замминистра здравоохранения Якутии задержан за аферу при заключении госконтрактов

Происшествия
Первый замминистра здравоохранения Якутии задержан за аферу при заключении госконтрактов

В Якутии стражи порядка задержали первого замглавы регионального Минздрава Романа Савина. Чиновник подозревается в махинациях при заключении госконтрактов. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, речь идет о контрактах на закупку медоборудования для борьбы с коронавирусом. Также Савин не позаботился об обеспечении срока поставки кислородных станций в рамках договора и проконтролировал подготовку мест их эксплуатации и введение в пользование, из-за чего пострадали несколько человек. Предварительно, ущерб оценили в 151 миллион рублей.

Против чиновника было возбуждено уголовное дело по по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Вскоре будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
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